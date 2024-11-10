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娛樂 最新消息

丁噹朝聖第三者 熱情獻吻王柏森

丁噹（右）朝聖王柏森主演的音樂劇《第三者》，在後台主動獻吻王柏森。（記者胡如虹攝）丁噹（右）朝聖王柏森主演的音樂劇《第三者》，在後台主動獻吻王柏森。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕王柏森和丁噹主演了音樂劇《搭錯車》之後，父女情從戲裡延續到戲外，王柏森與郎祖筠、楊小黎、王耿豪演出的台語流行音樂劇《第三者》前晚第一次公演，丁噹不但到場支持，還熱情的獻吻，兩人都稱彼此為前世情人，才會相識後如此投緣愛對方。

丁噹朝聖第三者 熱情獻吻王柏森王柏森（左）招認真的很愛丁噹，直呼兩人應該是前世情人。
（記者胡如虹攝）

有「音樂劇王子」之稱的王柏森這次在《第三者》音樂劇中演出人權律師「吳瑞騰」，和郎祖筠有精采的對手戲，能歌擅演的他，歌聲充滿渲染力，演唱的每一首台語歌都深深打動人心，讓丁噹忍不住讚美說：「聽我爸唱歌就是會愛上他！」熱情主動獻吻。

不過王柏森結束第一場演出後，見到丁噹卻謙稱：「我知道丁噹今天要來看我演出，我都不敢『凸搥』。我應該是有遺傳到女兒，很會唱啦！」還嘴甜加碼表示，雖然他是對著郎姐唱，但心裡縈繞的都是丁噹的影子，笑說「我一直在尋找妳！台下的觀眾每一個看起來都是丁噹。」把丁噹逗得哈哈大笑，兩個人隔空作勢吻個不停，展現難得的好交情。

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