于美人「兒」飯店掃廁所 不談起薪聚焦公益

許志豪（左起）、于美人、蔡昌憲與陽光基金會一起推動愛心T恤義賣。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕三立《超級紅人榜》主持人于美人、蔡昌憲、許志豪與陽光基金會合作推動公益義賣，販售愛心T恤，昨受訪時分享動機，提到是與《紅人榜》的參賽者有關，原來曾有位參賽者的女兒是八仙塵暴的傷者，不僅經歷超過60次的手術，甚至需要去美國治療，參賽者在節目上特別感謝陽光基金會的幫助，故事感動眾人，也成為節目與基金會合作的主要原因。

于美人說，參賽者當時演唱的是《春花望露水》，「聽完故事又聽到她唱這首歌，完全反映了母親的心聲。」 這也讓于美人想起兒子Max因罹患罕見疾病「非典型虹彩炎自體免疫系統攻擊」，自十歲起就四處求醫治療眼疾的辛苦過程，坦言能理解為人母替孩子心疼的感受。

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如今Max已自瑞士的大學畢業，正於香港某飯店擔任儲備幹部，于美人透露兒子已經通過試用期，從櫃檯進入房務部，目前從基層掃廁所做起，至於起薪兒子沒有特別透露，不過她不需要負擔孩子的生活費或租金，隨即幽默直呼：「不要多問，多問可能還要多付錢！」

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