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（猜猜我是誰解謎）凍齡男神遭騙光積蓄最受傷 超養眼冰塊肌讓人凍未條

李準基是巴西柔術的好手，「塊塊分明」的腹肌相當養眼。（翻攝自IG）李準基是巴西柔術的好手，「塊塊分明」的腹肌相當養眼。（翻攝自IG）

記者廖俐惠／專題報導

韓星李準基出道後並非一路順遂，最嚴重的打擊莫過於多年積蓄被經紀人騙光，讓他十分崩潰。

在2010年當兵前，李準基已嘗到爆紅滋味，但曾視如家人的經紀人卻起了貪念，把他的存款全部拿去吃喝玩樂，甚至怒嗆他：「你今天的成就都是靠我們，這點退休金都不願意給嗎？」讓李準基心灰意冷，表面上強裝鎮定，私下卻是無盡的痛苦與絕望，只能借酒澆愁，且在酒後失控破壞家中物品，多年後想起這段經歷，李準基依舊感慨萬分。

李準基保養得宜，規律運動、嚴格飲食控制保持凍齡美貌。（翻攝自Naver Post）李準基保養得宜，規律運動、嚴格飲食控制保持凍齡美貌。（翻攝自Naver Post）

私生活雖經歷挫折，但絲毫沒有影響李準基在工作上的表現，除了出色的演技，李準基還展現音樂才華，推出個人專輯，他以堅持不懈的努力維持他的演藝生涯與形象，成為許多人心目中的榜樣，他不但戒碳水化合物，連泡麵都不吃，成為「凍齡男神」的背後是他長達8年的嚴格自律，難怪「從裡到外」大家都要向他看齊。

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