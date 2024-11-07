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娛樂 最新消息

柯以柔發現胸部腫瘤 險斷新戀情

柯以柔今提到2月發現乳房有不規則陰影，好險最後檢查是良性腫瘤。（傳軒媒體提供）柯以柔今提到2月發現乳房有不規則陰影，好險最後檢查是良性腫瘤。（傳軒媒體提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯以柔6月認愛車友Joseph，熱戀情緒藏不住，但她昨出席好友大牙夫妻檔舉辦的「憂敗盃」羽球賽，坦言今年2月健檢，查出乳房有不規則陰影，當時剛跟男友確定要交往，曾告知對方「若檢查結果不好，趁彼此感情還沒有太深就趕快結束關係」，好在後來發現是良性腫瘤，只需每半年檢查一次即可。

柯以柔平時定期做全身健康檢查，年初卻被告知需再進一步做檢查，因發現胸部出現不規則陰影，看來疑似腫瘤，後來深入進行5次精密檢查，等了1個多月的煎熬時光，幸虧是良性腫瘤，陪同她複診的媽媽聽了醫生說「應該沒事」，當場如釋重負崩潰痛哭。

此外，李易和六月也有參與比賽，他們除了日前去峇里島二度蜜月，昨還在球場旁接吻放閃，身體力行破除近來的婚變謠言。

六月提到她最近迷上健身，身材變好，有次李易帶她去基隆吃早餐，老闆娘一度以為李易帶小三出門，不敢正眼看六月，後來發現原來那女子是瘦身有成的六月才鬆一口氣，還讓他們免單。

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