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娛樂 日韓

AV女優淺野心輸了！ 新片沒人看奶注意全在「模型」

日本AV女優淺野心。（翻攝自X）日本AV女優淺野心。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優淺野心推出新作品，內容描述妹妹與宅男哥哥亂倫，沒想到風情萬種的大眼萌妹淺野心淪為配角，因為許多人都把注意力放在宅男哥哥手上拿的模型上頭，甚至還成功找出該款模型。

淺野心新作網友只關心宅男哥哥手上的模型。（翻攝自X）淺野心新作網友只關心宅男哥哥手上的模型。（翻攝自X）

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在新作中淺野心在哥哥組裝模型時騎上哥哥身體，當時哥哥全身赤裸，手上還拿著正在組裝的模型，從畫面看來充滿旖旎風情。沒想到網友討論群卻熱烈討論起宅男哥哥手上拿的模型，有人表示「像是左右合的武器版件」、「槍有點像元祖」、「是武器嗎？還是裙甲？」

淺野心有一雙靈動大眼。（翻攝自X）淺野心有一雙靈動大眼。（翻攝自X）

最後經過激烈討論，網友得出答案，宅男哥哥手上拿的正是2016年發售的1/44 RX-78-2鋼彈阻力體驗會。底下也有老司機留言表示：「重點化錯了吧？看片誰會關心男優在做什麼模型啊」、「宅宅之力不容小覷」。

 宅男哥哥當時手上拿的模型。（翻攝自X）宅男哥哥當時手上拿的模型。（翻攝自X）

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