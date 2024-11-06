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陳慕義不解鍍金一年沒戲演 開嗆無緣頒金馬

陳慕義去年拿下金馬後，相隔1年才接獲戲劇工作邀約。（民視提供）陳慕義去年拿下金馬後，相隔1年才接獲戲劇工作邀約。（民視提供）

〔記者蕭方綺／新北報導〕陳慕義去年拿下金馬男配角獎後，屢次表明政治立場，也砲轟台北電影節獎，他昨出席民視新八點檔《好運來》開鏡記者會，是他獲獎這1年以來第一部戲約，他先是提到金馬獎今年沒找他擔任頒獎人，還暗酸近日到中國發展的吳慷仁，「我得男配角的台灣沒戲演，得男主角的不願意在台灣演戲」。

去年的金馬影帝吳慷仁因工作關係無法出席典禮，陳慕義則是沒有受邀擔任頒獎人，他表示：「不請我去比較怪啦，往年不是都找歷屆得獎者頒獎？」並稱自己老早已把金馬典禮那一天行程空下來，只是金馬獎歷來傳統其實只找前一年的影帝、影后擔任頒獎人。

他還強調自己若擔任頒獎者，一定會謹慎發言，只是他忍不住開酸：「我會慎重地對得獎者說，拿獎後要自己承擔責任，因為以後在台灣可能不會有戲可以演。」暗諷自己的處境。

此外，談到相隔1年再度接戲，有好友認為他沒戲拍只是巧合，他卻不以為意，直言：「我覺得不可能，軋戲才是巧合，我的戲本來就是接不完。」還自嘲近來到電視台都是進新聞棚，接受政治線記者訪問，「對我來講也有好處，我有一年時間來思考台灣影劇環境、政治環境有什麼問題」。

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