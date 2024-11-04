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華仔謝謝你的愛 魅力爆擊劉太太們

劉德華挺過颱風，4場演出昨晚落幕。（記者胡如虹攝）劉德華挺過颱風，4場演出昨晚落幕。（記者胡如虹攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕天王「華仔」劉德華相隔11年來台開唱，因康芮颱風攪局，首場演唱會停辦，延至2日中午補辦，也等於壓縮在51小時內唱完4場演出，誠意、體力都很驚人，昨晚來到最後一場，華仔喊話：「大家不要擔心我的體能，我擔心你們喔。」揪歌迷嗨到最後一秒鐘，全場陷入暴動。

演唱會藏有許多巧思，讓粉絲看得過癮。（記者胡如虹攝）演唱會藏有許多巧思，讓粉絲看得過癮。（記者胡如虹攝）

前天完成「單日雙場」的挑戰後，華仔經過充電休息，昨晚「今天...is the Day」演唱會開場就很興奮，他直呼：「會想我嗎？剛剛開始，我們從這一秒鐘開始，我們就瘋到底 ，一直到最後一秒鐘好不好。」

華仔全程勁歌熱舞，要粉絲不用擔心他的體力。（記者胡如虹攝）華仔全程勁歌熱舞，要粉絲不用擔心他的體力。（記者胡如虹攝）

久違多時才又攻蛋，華仔知道台灣歌迷不想再等11年，也感性提到，「我不知道這次演唱會後，（有沒有）可能明年就來，但是也不可能，或者是後年來，所以我希望現在就好好聽一下，你們有多愛我。」 帶動全場「劉太太」進入宣誓「我愛你」的環節，並獻唱《謝謝你的愛》。

劉德華多變風貌，迷倒4場4萬名「劉太太們」。（記者胡如虹攝）劉德華多變風貌，迷倒4場4萬名「劉太太們」。（記者胡如虹攝）

華仔的歌迷更在最終場準備了驚喜，當他唱完最後一首歌《17歲》後，全場瘋狂喊著「安可」，二樓歌迷也舉起了應援字卡，場面相當壯觀。華仔這次挺過颱風，唱滿了4場演出，最後他帶領全場唱起《今天》時，也打趣說出「我累了」，接著才唱出最後一句歌詞「累也不説說累」，台下歡呼聲不停，場面非常溫馨。

音樂劇的環節，華仔帶大家回到「上海灘」時空。（記者胡如虹攝）音樂劇的環節，華仔帶大家回到「上海灘」時空。（記者胡如虹攝）

華仔站上高台開唱，充滿氣勢。（讀者提供）華仔站上高台開唱，充滿氣勢。（讀者提供）

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