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《猜猜我是誰解謎》布蘭妮戀愛腦 情路坎坷

《猜猜我是誰解謎》布蘭妮戀愛腦 情路坎坷布蘭妮（左）的感情世界總是無法永久幸福，去年已和山姆阿斯加利離婚。
（翻攝自IG）

記者陳慧玲／專題報導

布蘭妮在愛情、婚姻這部分總是沒把眼睛張大看仔細，去年8月她和小12歲的健身教練山姆阿斯加利離婚，婚姻只維持14個月就告吹；如今又和分合多次的男友保羅索利茲攪和在一起，被爆料兩人常「酗酒、吃垃圾食品，一起熬夜」，讓布蘭妮哥哥布萊恩也看不下去，一直勸她離開保羅。

37歲的保羅索利茲比布蘭妮小5歲，原本是她的管家，在她和山姆離婚後，產生戀情，但保羅有犯罪紀錄，還結過婚有5個小孩，他老婆10月初才訴請離婚，岳母近期上節目爆料他帶著3個孩子去和布蘭妮住一起，對他多所抱怨。

有知情人士向《In Touch》爆料，布蘭妮沉迷在社交媒體上獲得關注，「保羅擔任她的全職攝影師和社交媒體經理，總是鼓勵她拍攝一些東西，然後為她編輯和發布。」保羅被爆一心想滿足布蘭妮的自我，凸顯他在布蘭妮眼中變得不可或缺。

據悉，布蘭妮好幾位家務人員都因受不了保羅而被他趕走，雖然布蘭妮有幾次聽從哥哥建言和保羅分開，但他總是狡猾的想盡辦法又回到她身邊來，知情人士說：「她現在把保羅放在第一位，並將哥哥和其他真正關心她的人推開。」

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