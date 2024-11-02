李政宰回歸《魷魚2》 T.O.P.扮壞心玩家

李政宰回歸飾演成奇勳，以過來人身分警告玩家卻遭無視。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《魷魚遊戲2》昨公開正式前導預告，新一季有著全新遊戲、更高的賭注以及緊張刺激的懸疑劇情，除了李政宰回歸飾演「編號456」成奇勳之外，BIGBANG成員「T.O.P.」崔勝鉉、時完等人的玩家扮相也終於曝光，他們將會展開什麼樣的生死激戰，令人期待。

T.O.P.在《魷魚遊戲2》陷害其他玩家。（翻攝自YouTube）

李政宰飾演的成奇勳重返遊戲，決心揭露這場競賽背後的致命真相，進入到「一二三，木頭人」的遊戲場地時，李政宰提醒所有玩家「別動」卻被忽視，而T.O.P.稱一名女玩家身上有蜜蜂，女玩家嚇得亂動，卻因此遭到淘汰。

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此外，所有玩家展開激烈爭吵，李政宰警告大家：「要是再玩下去，我們全都會死！」仍遭到其他人質疑：「你如果真的玩過，那又何必回來？」玩家間的爾虞我詐成為看點之一。《魷魚遊戲2》將於12月26日於Netflix上線。

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