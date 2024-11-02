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娛樂 最新消息

盧廣仲高燒40度「暴走」 李玉璽全身骨頭散 美麗本人腳瘀青起水泡

盧廣仲（中）和李玉璽（右）、美麗本人首次合作主持旅遊實境節目。（記者陳奕全攝）盧廣仲（中）和李玉璽（右）、美麗本人首次合作主持旅遊實境節目。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕盧廣仲與李玉璽、美麗本人首次合作拍攝實境節目《暴走兄弟朝聖趣》，昨出席開播記者會，三人挑戰走「朝聖之路」，從法國走到西班牙，最長紀錄一天花10小時走40公里，李玉璽直呼全身痠痛、有一夜完全沒睡；美麗本人走到腳起水泡，他也被爆睡覺會打呼，盧廣仲則笑稱會為此在隔天加快走路速度，美麗本人聽聞驚喊：「你城府很深欸！」

三人此次走訪由法國通往西班牙的聖雅各之路和日本的熊野古道，李玉璽坦言第一天就覺得自己全身骨頭要散了，美麗本人也直呼他一直想放棄，「不過想到往回走，還要走更遠，就算了。」美麗本人也走到腳起水泡、右腳大拇指瘀青。

主持人團隊中公認體力最好的是盧廣仲，他透露平常沒有特別健身，不過相當愛走路，過去也一路從北台灣走路回台南，盧廣仲表示：「我覺得這段路沒怎麼太累，反而跟團隊相處比較耗能，我跟玉璽比較內向，在外面會比較耗電。」美麗本人則笑虧：「他們兩個比較愛自己啦！」

超敬業的盧廣仲曾在路途中發高燒4天，最高一度燒到40度，「團隊有備藥，就狂吃狂睡狂喝水，差點就歸去來兮。」盧廣仲想來仍有心有餘悸；雖然一度掛病號，但美麗本人也說盧廣仲即使在高燒中還是走得很快、相當令人敬佩。

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