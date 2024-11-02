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娛樂 最新消息

何妙祺自爆欠薪吳君如 開心香港票房佳可還債

導演何妙祺（右）在《我談的那場戀愛》中與吳君如合作，昨受訪大談拍攝趣事。（甲上娛樂提供）導演何妙祺（右）在《我談的那場戀愛》中與吳君如合作，昨受訪大談拍攝趣事。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北-香港連線報導〕由吳君如主演的電影《我談的那場戀愛》入圍今年金馬獎最佳女主角、新導演，導演何妙祺昨接受台灣媒體訪問，自爆欠薪1年多至今仍未付酬勞給吳君如，如今電影在香港上映獲得佳績，何妙祺開心說道：「最起碼可以把錢給吳君如了！」

由於電影預算有限，吳君如力挺導演先演後收錢，等票房分紅後再領酬勞，何妙祺自嘲臉皮很厚，從去年6月拍攝至今都還沒付她費用，被吳君如虧是詐騙集團，「我們賺錢後再分紅給她，我虧本的話就跟我一起虧本，我很謝謝她！」就連片中的衣服都是吳君如自備。

吳君如近年常與新導演合作，何妙祺大讚選對了演員，戲就成功了一半，她敬佩吳君如非常專業，在街頭拍攝情感重的戲被路人發現，也能不受影響投入其中，演技收放自如，還能演繹好幾個版本讓導演挑選。

何妙祺表示，自己榮獲新導演提名相當開心，但她更希望吳君如能奪下后冠，因為金馬獎在她心中是很難叩關的獎項，希望未來能與台灣演員舒淇、范曉萱等人合作。《我談的那場戀愛》將於11月29日在台上映。

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