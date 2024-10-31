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娛樂 最新消息

華仔今天不畏強颱開唱 粉絲感動噴淚

劉德華相隔11年在台灣開唱，首場風雨無阻，歌迷感動期待。（台灣映藝提供）劉德華相隔11年在台灣開唱，首場風雨無阻，歌迷感動期待。（台灣映藝提供）

〔記者陽昕翰、吳亮儀、蔡思培／台北報導〕「華仔」劉德華暌違11年攻蛋，卻碰上了康芮颱風攪局，至昨晚截稿前，主辦單位宣布今天首場的演唱會將如期舉行，讓許多歌迷感動噴淚。

劉德華的粉絲在飯店外冒雨守候。（記者陽昕翰攝）劉德華的粉絲在飯店外冒雨守候。（記者陽昕翰攝）

華仔今晚攻蛋，連續4天舉辦「今天…is the day劉德華巡迴演唱會」，由於碰上颱風來襲，主辦單位昨晚宣布演出照常，並提醒演唱會的觀眾，務必評估及留意自身安全，「前往場館時盡量搭乘大眾運輸工具、轉乘捷運至台北小巨蛋站，請以安全為第一優先考量。」

若因為颱風因素無法前來的觀眾，主辦單位也開放全額退票，相關退票細節將另行在超級圓頂臉書粉絲專頁公告。

華仔宣布演唱會風雨無阻，最開心的莫過於搶到票的歌迷，紛紛在社群回應：「太感動了！！我要哭了，明天見」、「真心要哭了，終於可以去了」。

至於有歌迷敲碗想要排隊買現場票，主辦單位也表示：「不會販售現場票，請勿前往現場排隊。」

華仔前天就已經抵達台灣，昨天有20多位粉絲跑到天王下塌的飯店冒雨守候，期待能見到偶像一面，據了解天王晚間也到場館進行彩排，還有許多粉絲齊聚在場外搶聽「音漏」，都很期待天王的演出。

針對劉德華演唱會不取消，但開放消費者全額退款，消基會董事長吳榮達提醒，消費者若選擇要退款，一定要注意保留相關單據，才有憑證和主辦單位來退款，若弄丟或不見了會讓退款作業和爭取權益時很麻煩。

台北市勞動局則表示，目前勞動法令無颱風假規定，颱風天出勤，建議除當日工資，也加給工資獎勵，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助，保障勞工能安全上下班；但若當天適逢勞工的「休息日」仍出勤，雇主就須依「勞動基準法」支付加班費，否則就會依法開罰。

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