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娛樂 最新消息

展榮 展瑞連陷爭議 自省謹言慎行

展榮（左）、展瑞打扮成豬小弟、太菲鴨為電影《樂一通大戰外星人：粉紅末日》站台。（記者陳奕全攝）展榮（左）、展瑞打扮成豬小弟、太菲鴨為電影《樂一通大戰外星人：粉紅末日》站台。（記者陳奕全攝）

為粉紅末日站台 招認參加過心靈成長課程

〔記者廖俐惠／台北報導〕網紅展榮、展瑞先是因為《獵人》事件遭炎上，近日又被爆上過心靈成長課程，引發議論。他們昨受邀為動畫電影《樂一通大戰外星人：粉紅末日》站台，一開口就被虧「這是卡通還是動漫」，兩人坦言此次風波讓他們受到震撼教育，認為身為網紅心臟要夠強，當有影響力時更要謹言慎行。

《樂一通》描繪太菲鴨想成為網紅，上傳影片卻反遭退粉，同為網紅的展榮、展瑞被問到最近因稱呼《獵人》為卡通而挨轟一事，展榮不諱言事件發生後有了陰影，他表示很能理解大家為什麼會不開心，對大家的意見都虛心接受，不過有網友留言「難怪會停更」、「看了就討厭」，這些言論還是讓展榮走了心。

至於兩兄弟被爆與網紅家寧一樣上過心靈成長課程一事，展榮透露當時人在低潮，被強迫加入團體，但得知要「拉人加入」後就退出。他表示有參加就負責任承認，男子漢敢做敢當，不過退出後就沒有再接觸過。《樂一通大戰外星人：粉紅末日》電影今天上映。

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