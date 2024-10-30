張艾嘉東京影展紅毯合體《女兒》拚大獎

張艾嘉（中）和《女兒的女兒》兩位女兒林嘉欣（左）、劉奕兒齊聚東京影展。（東昊提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕入圍金馬獎5項大獎的《女兒的女兒》讓台片暌違20年再度打進東京影展主競賽單元，導演黃熙28日率領雙影后張艾嘉、林嘉欣和劉奕兒一同踏上東京影展開幕紅毯，片中母女三人於電影殺青後首度「團圓」，一同亮麗現身。

入圍金馬5大獎 劉奕兒母女頭亮相 林嘉欣優雅現身

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張艾嘉憑該片再度入圍金馬影后，飾演小女兒的劉奕兒也繼去年《老狐狸》後2度入圍金馬獎最佳女配角，飾演大女兒的林嘉欣更是金馬演技獎大滿貫得主，三位戲精為了東京影展排開行程，展現母女連心的奪獎氣勢。

《女兒的女兒》導演黃熙（左起）率領主要演員林嘉欣、張艾嘉、劉奕兒在東京影展紅毯合體。（東昊提供）

林嘉欣先前因為工作錯過多倫多影展世界首映，當得知電影入圍東京影展主競賽，立刻排除萬難出席，「20幾年前我曾來東京擔任短片評審，再來就是跟著《戀之風景》參與東京影展。闊別這麼多年再回來，還有機會角逐大獎，我真的非常非常開心！」

張艾嘉和劉奕兒繼多倫多影展後，再度於東京聚首，張艾嘉相當照顧片中這位最疼愛的小女兒，特別請自己的御用髮型師為她打造俐落造型，被劇組笑稱這是貨真價實的「母女頭」，也期許兩人可以在金馬獎雙雙獲獎。《女兒的女兒》此次在東京國際影展安排3場放映，主競賽結果將於11月6日揭曉；台灣方面於金馬影展首映後，預計11月22日正式上映。

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