SCOOL上演淘汰賽 陳柏佑王學駿毀滅之組翻身

「小王嘉爾」陳柏佑（左）與「跨欄王子」王學駿的演出被誇進步很大。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台韓合作的男團選秀《SCOOL》正在熱播中，最新一集上演淘汰賽，參賽者翻唱K-POP的經典歌曲，其中被封為「小王嘉爾」的陳柏佑與「張鈞甯愛徒」李振浩、「跨欄王子」王學駿等人的組合表現從谷底翻身，獲得導師群的稱讚。

羅志祥（右）誇讚參賽者林擎恩。（天空娛樂提供）

陳柏佑、李振浩、王學駿、丘子恩、楊子毅與陳聖運挑戰前輩H.O.T的《We Are The Future》，6人在驗收時遭導師狠批「音準、節奏感全無」，更被視為「毀滅之組」。

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所幸正式登台時，大夥的表現脫胎換骨，進步幅度之大讓歌唱導師李洪基感動說：「進步最多的一組」，銀赫也表示：「有感受到你們對舞台的迫切感，以及想要傳達出努力做好的正面心態！」

羅志祥則是對於另一位參賽者林擎恩的表現印象深刻，在節目上直誇：「在舞台上拍到你那一刻，你就像個王子一樣，能用這樣狀態繼續保持，就太棒了。」林擎恩聽了激動不已，也忍不住落下男兒淚。

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