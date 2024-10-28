（歐巴登台）崔振赫「踢」爆與鄭恩地吻戲內幕 CHEN笑見台粉無法耍帥

崔振赫演而優則唱，獲得滿堂彩。（遠傳電信／遠傳friDay提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星輪流嗨翻台北！演員崔振赫在前天登台，不但表演《APT.》和「三振舞」，更準備《想見你》的主題曲，誠意十足。EXO CHEN則在上週五於Legacy TERA開唱，見到台灣粉絲不自覺微笑，感性告白「不會忘記每一張看著我的臉」。

崔振赫開場就獻唱韓劇《九家之書》中的OST歌曲，感性分享當時自己曾陷入低潮、甚至考慮放棄演戲時，這部電視劇宛如禮物般出現，成為他人生的轉捩點。他演出的《她的日與夜》在今年上半年播出，劇中吻戲備受矚目，甚至擁有「吻戲達人」的稱號，他笑說劇中阻擋鄭恩地親他，戲外鄭恩地看到劇本後氣得踢他，雙方互動引來笑聲。

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EXO CHEN深情演唱，讓現場歌迷聽得如癡如醉。（超級圓頂提供）

CHEN在上週五演出，他以《Empty》及收錄曲《Dandelion》揭開序幕，他表示看著大家時本來想耍帥，但真的很難，因為只要看到粉絲就會不自覺的微笑了起來。除了基本問候，CHEN還記得「我家有四個人，爸爸媽媽哥哥和我」的中文，笑翻在場千名粉絲。

在曲名猜謎環節中，沒想到CHEN卻出現猜不出自己歌曲的窘境，反而是台下粉絲從EXO夯曲到CHEN的作品都滾瓜爛熟。活動尾聲，他表示來到台灣，從粉絲身上獲得很多力量，希望下次能在更大的舞台跟大家相見，最後在《Best Luck》的歌聲中為演出劃下句點。

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