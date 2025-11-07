自由電子報
娛樂 最新消息

王子再發聲被點破「3招賣慘」 律師揭范姜彥豐拒分期真相

〔記者邱奕欽／台北報導〕「王子」邱勝翊遭范姜彥豐指控介入與粿粿的3年婚姻後，2度發聲道歉坦言，「確實超過朋友間界線」、「錯就是錯，沒有任何藉口」。然而，王子提到曾請求分期賠償遭拒，律師王至德對此直言聲明以3招賣慘，並揭露為何分期付款在實務上多被拒絕的關鍵原因。

王至德首先指出，王子在聲明中雖展現道歉誠意，但從Threads與Facebook的輿論來看，民眾反應兩極，整體風向對王子仍不利。他分析，王子提到協助家人還債的資料，明顯屬於典型的「賣慘策略」，藉展示經濟困境試圖降低賠償額度，這在和解過程中相當常見；若當事人確實陷入困境，此法或有助爭取寬容，但若被視為情緒操弄，反而會引起反感。

范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

其次，至於王子分期付款遭拒，王至德解釋律師普遍不建議採分期和解，因過去常見「繳前幾期就停付」的情況，甚至有人一期未付就失聯，導致受害方求償無門。他舉例，有名工地小工曾提出每月3萬元分期，但只繳1次便中斷，最終被強制執行，多數律師為避免此類狀況，會要求「付清後才撤告」或明訂「一期未付即全額到期」條款，以確保受害方權益。

最後，王至德補充道歉雖非法律義務，但在和解中具潤滑效果，甚至能促成降價協商，他表示有人原本要花10萬元打官司，因對方誠懇道歉加上3萬元賠償，最後願意撤告，他直言「道歉本身沒損失，就算對方不和解也沒差，反正先道歉總是對的。」此言被網友認為是「點醒王子」的務實建議。



