Ozone白帥帥簽唱 慶新專輯20冠佳績

Ozone昨天與歌迷慶功，哲言（前）拿起玩具弓箭射破氣球。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣男團Ozone昨天舉辦台北簽唱會，以帥氣全白造型登場，唱跳《一起看月彎彎》，並讓哲言重現MV中弓箭手模樣，要他射破慶功儀式的巨型月亮氣球，但主持人說因為安全考量，竟拿出一把可愛的玩具弓箭，讓哲言當場傻眼，全場歌迷笑翻。

哲言拿著玩具弓箭奮力一射，月亮氣球應聲而破，秀出新專輯《New Moon》勇奪20冠的好成績，Ozone說：「謝謝O.A.O.（粉絲名）們一直這麼支持我們！今天在這裡看到大家不管天氣如何，都來到現場支持我們、為我們加油，實在很感動！」最後全體演唱由哲言創作的《愛準備要醒過來》帶動全場歌迷大合唱，接著展開馬拉松式的簽名。

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Ozone今年的行程馬不停蹄，從5月開始1個月發行1首單曲，直到8月登上台北小巨蛋舞台，並在9月發行首張專輯《New Moon》。上個週末Ozone前進高雄和台中舉辦簽唱會，即使天氣悶熱，粉絲依然把現場擠得水洩不通。

Ozone回憶在中南部進行簽名時，有10多位粉絲因為可以見到偶像太開心、太激動，一上台就開始哭，眼淚直直落，嚇得他們頻頻問對方：「還好嗎？」得知粉絲是喜極而泣，這才放下心中大石，開心與粉絲互動。

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