晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Ozone白帥帥簽唱 慶新專輯20冠佳績

Ozone昨天與歌迷慶功，哲言（前）拿起玩具弓箭射破氣球。（記者王文麟攝）Ozone昨天與歌迷慶功，哲言（前）拿起玩具弓箭射破氣球。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣男團Ozone昨天舉辦台北簽唱會，以帥氣全白造型登場，唱跳《一起看月彎彎》，並讓哲言重現MV中弓箭手模樣，要他射破慶功儀式的巨型月亮氣球，但主持人說因為安全考量，竟拿出一把可愛的玩具弓箭，讓哲言當場傻眼，全場歌迷笑翻。

哲言拿著玩具弓箭奮力一射，月亮氣球應聲而破，秀出新專輯《New Moon》勇奪20冠的好成績，Ozone說：「謝謝O.A.O.（粉絲名）們一直這麼支持我們！今天在這裡看到大家不管天氣如何，都來到現場支持我們、為我們加油，實在很感動！」最後全體演唱由哲言創作的《愛準備要醒過來》帶動全場歌迷大合唱，接著展開馬拉松式的簽名。

Ozone今年的行程馬不停蹄，從5月開始1個月發行1首單曲，直到8月登上台北小巨蛋舞台，並在9月發行首張專輯《New Moon》。上個週末Ozone前進高雄和台中舉辦簽唱會，即使天氣悶熱，粉絲依然把現場擠得水洩不通。

Ozone回憶在中南部進行簽名時，有10多位粉絲因為可以見到偶像太開心、太激動，一上台就開始哭，眼淚直直落，嚇得他們頻頻問對方：「還好嗎？」得知粉絲是喜極而泣，這才放下心中大石，開心與粉絲互動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中