《人物專訪》江宏傑自爆曾被父親禁練球 施名帥入圍金馬心徬徨

江宏傑在《乒乓男孩》成為小選手的追夢助力，戲外亦努力追夢。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／專訪〕熱血台片《乒乓男孩》找來甫入圍金馬獎最佳男配角的施名帥和前桌球國手江宏傑飾演風格不同的桌球教練，戲裡兩人成為小球員追夢推手，然而戲外家人對於兩人追夢的態度卻大不相同。江宏傑自爆曾被爸爸禁止練球，「只好趁爸爸看電視的時候，我就一直在旁邊打桌球」；施名帥的父母很開明，「他們覺得不要學壞就好！」

施名帥說拍攝《乒乓男孩》像是個調劑，因為前幾部作品都相當沉重。（記者潘少棠攝）

2人戲裡扮追夢推手 戲外父母態度大不同

江宏傑透露哥哥當年因為打棒球影響學業，江爸爸也曾禁止哥哥打棒球，熱愛桌球的他因此一度被「禁練」，「爸爸怕我成績也會變差，當時真的完全暫停！」不過在他不放棄的努力之下，爸爸還是心軟，「因為他以前也是運動員，對於這種喜歡是可以懂的。」當上選手後父親態度也轉變了，不但會開車送他去比賽，還會在比賽時當愛心家長。

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施名帥回憶媽媽會去劇場看他演出，「我媽第一次看我在舞台上跳舞的時候，因為我穿著丁字褲表演，她說想到我剛出生的樣子，就傳訊息跟我說『小草也能舞春風』，當時看了很感動」。不過他透露到現在都還處於自我懷疑的心境中，「喜歡」跟「能不能」是不一樣的，「演戲變成我的工作，但不確定這個工作到底需不需要我，從來沒停止過徬徨。」

乒乓男孩成金馬遺珠 施名帥不氣餒謝評審厚愛

拍攝《乒乓男孩》前，施名帥剛拍完沉重的《角頭─大橋頭》和《聽海湧》，笑言因此被療癒，「因為前面的演出滿多心理創傷，這部片真的充滿愛跟正面能量，現場氛圍也是，跟小孩子們一起過了一個暑假，讓我有重拾初衷的感覺。」

至於若像片中角色遭遇低潮，江宏傑說會是隊友跟教練接住他，施名帥則說是老婆朱芷瑩，「但也沒有真的碰到低潮過，我們都滿正面的，可能擁抱一下，說不出口、太害羞的事情就會寫信或傳訊息。」

今年以《角頭─大橋頭》入圍金馬獎最佳男配角，施名帥認為沒太大的變化，聽聞《乒乓男孩》的演出被提到是遺珠之一，他開心表示「感謝評審們的厚愛！」《乒乓男孩》今天在台上映。

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