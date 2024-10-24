徐乃麟不認老 凍齡祕訣計算熱量戒宵夜

徐乃麟（右）與兒子徐新洋出席活動，分享凍齡祕方。

（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕徐乃麟的敬老卡日前在台中高鐵站被路人撿到，凍齡的外貌引發熱議。他昨與兒子徐新洋出席活動時也分享保養祕訣，表示每天吃過晚餐後就禁食且從不吃宵夜，會控制每日熱量和固定重訓。

徐乃麟昨聊到此事時也覺得有趣，不過其實領卡當下心情有些複雜，「從20多歲出道到現在已經65歲了，我還是覺得自己是位年輕小伙子，心態、行為各方面都還很年輕，例如我錄影時喜歡開玩笑等，玩心還很重。」還不忘強調持敬老卡搭高鐵真的很便宜，直接享有半價優惠。

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徐乃麟與楊繡惠的「賤人」風波前陣子落幕，他表示依舊很歡迎楊繡惠再來錄《天才衝衝衝》，並有感而發表示其實在演藝圈有一些意外、小火花本來就不是壞事，反而可以增添一些樂趣。

一旁的徐新洋則爆料之前跟爸爸住在溫哥華時，鄰居發現爸爸掉了1千多元的加幣（約新台幣2萬3000元）在庭院。由於徐乃麟知道鄰居有成立救援流浪狗相關基金會，就讓鄰居拿那些錢去做公益。

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