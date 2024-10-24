《黑之牛》導演蔦哲一朗來台 李康生線上合體許願：不只金馬

人在國外工作的李康生透過視訊宣傳新片《黑之牛》。（光年提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由影帝李康生主演日片《黑之牛》昨在台首映，導演蔦哲一朗和台灣監製黃胤毓一同出席。人在國外工作的李康生透過視訊與會，提到電影開頭一場長達3分鐘的全裸戲，他說當天氣溫只有2度，笑稱自己是熱脹冷縮，「雖然沒有凍傷，但是身體縮得很小！」

《黑之牛》導演蔦哲一朗（右）來台和台灣製片黃胤毓一同出席首映。（光年提供）

李康生在片中和牛對戲，坦言當時還提前2週赴日本和牠培養感情，「我每天帶牛散步，幫牠洗澡、清理糞便，其實牠不是溫馴的牛，所以培養默契要耗費一段時間」。

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有一次李康生騎在牛背上，牠突然狂奔，把他甩了下來，他說當時還以為自己完蛋了，最後幸好只是擦傷。至於跟牛培養了感情，是否會因此不吃牛肉，他大笑說，「還是會吃和牛啊，日本的和牛料理太好吃了。」

提到今年以新加坡電影《默視錄》入圍金馬獎最佳男配角，他不諱言很開心，更說11月一定會排除萬難回台出席頒獎典禮。他20日剛過56歲生日，被問到有沒有許願再拿一座金馬獎？笑回：「願望太小了，希望更大一點，希望我入圍的電影都能拿大獎吧！」《黑之牛》將於11月8日上映。

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