AKB48 Team TP甜美不敗 穩坐女團一姐 握手會香噴噴 快速換裝華麗變身

AKB48 Team TP 拍攝MV，以鮮豔的色彩做為服裝主色調，展現女孩們陽光氣息。（好言娛樂提供）

記者陳慧玲／專訪

面對選秀比賽脫穎而出的女團陸續出道加入戰局，在台成立6年的AKB48 Team TP依然穩定發展，除了推出單曲有好成績，也固定透過公演和粉絲交流，團員大方說：「我們也會去看其他團的作品，會欣賞、學習好的地方。」

姿怡（左起）、伊柔、曉晴、亞恩分享女團生活趣事。（記者陳奕全攝）

相較於其他女團，AKB48 Team TP維持的甜美風格是一大特色，曉晴、「麵麵」亞恩、「Mina」姿怡，還有「肉肉」伊柔受訪談到，劇場公演、握手會讓她們擁有自己固定的粉絲，擁有專屬的特色就不會擔心和其他女團的競爭會被比下去。

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曉晴（前排左）、亞恩（後排右）最近和同團夥伴易沄（前排右）及于馨一起到日本旅行充電。（好言娛樂提供）

曉晴談到：「其實我們也和其他女團交流過，互相鼓勵。」亞恩說：「會相互宣傳打氣，見面會說有聽彼此的作品，都是同路人，知道彼此的辛苦。」

團體人多，不努力就無法有好表現，因此團員各自壓力也不小，伊柔透露：「我曾在夢裡夢到收行李走人，被告知：『妳沒有上。』我是哭著醒來。」

華麗衣服也是AKB48 Team TP表演特色之一，前陣子公演，25首歌換了25套衣服，團員笑說：「後台像打仗！下台就快速脫衣、換裝，很刺激。」但因為制服很漂亮，團員也樂於一換再換讓粉絲看得過癮。

AKB48 Team TP 除了固定公演，也會舉辦握手會和粉絲交流。（好言娛樂提供）

10月26、27日，AKB48 Team TP將一連兩天在松山文創園區4號倉庫舉辦《24/7 Shining》發售紀念握手會，曉晴、亞恩、姿怡、伊柔自爆「小心機」，笑說：「我們會事先噴香水，粉絲靠近就會說：『好香喔！』或是擦滿護手霜。」除了會換漂亮衣服，曉晴說她有個可愛的熊貓娃娃「芙德」歌迷很喜歡，她也會帶去現場。

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