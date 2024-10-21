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郭雪芙驚喜金鐘評審誇演技 劉俊謙滿足喝珍奶被虧變遺珠

郭雪芙（右）拍攝《此時此刻》，感謝劉俊謙的對手戲，相互丟球。（記者陳逸寬攝）郭雪芙（右）拍攝《此時此刻》，感謝劉俊謙的對手戲，相互丟球。（記者陳逸寬攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕《此時此刻》入圍9項金鐘全數摃龜，但評審認為郭雪芙飾演的單親媽媽「表現異於過去作品，讓人驚艷」，在女主角獎被拿來和楊貴媚討論至最後一輪，郭雪芙昨出席慶功宴時又驚又喜，也感謝劉俊謙的對手戲，相互丟球。

劉俊謙（左起）、郭雪芙、Lulu、許莉廷及楊銘威都與金鐘擦肩而過，擺出哭哭臉代表失落心情。（百聿數碼提供）劉俊謙（左起）、郭雪芙、Lulu、許莉廷及楊銘威都與金鐘擦肩而過，擺出哭哭臉代表失落心情。（百聿數碼提供）

而劉俊謙首戰金鐘失利，談到心情，他說：「我覺得很榮幸，我跟雪芙只有一集（戲分），就不要這麼貪心。」他許久未來台，雖無緣抱獎回家，但他說：「只要能喝到珍奶就滿足！」被虧就是愛喝珍奶，才會變「遺珠」。

楊銘威和方志友夫妻檔今年分別入圍男女配角獎，雙雙落榜，但方志友的《有生之年》獲六大獎，楊銘威透露自己沒安慰老婆，反虧她：「他們全部都得獎了，就妳沒得。」方志友立刻回嗆她：「我有金馬獎啊！」一來一回相當有趣。

此外，Lulu和許莉廷都與人生中唯一一次金鐘新人獎擦肩而過，評審還點名心中遺珠是小S和Lulu，認為她們最大的挑戰就是綜藝感的轉移，Lulu聽聞這樣的評價相當開心，直呼：「能和這麼專業的演員共同入圍就值回票價了。」

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