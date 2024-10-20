（金鐘59）戲劇節目男女配角-鄭元暢走21年奪金鐘 楊謹華破蛋激動噴淚

出道多年的鄭元暢（左）和楊謹華首度敲響金鐘，抱著獎座開心不已。（記者陳奕全攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕鄭元暢和楊謹華分別憑藉《有生之年》、《不良執念清除師》獲得金鐘59戲劇男、女配角獎，兩人都是出道多年首度拿獎，鄭元暢感性提到自己從台下走上舞台致詞雖然只有20幾秒，「但我比較憨慢，走了21年慢慢走上來。」

楊謹華8度入圍，今年總算「破蛋」，她邊哭邊走上台，眼淚完全止不住，一度哭到說不出話，表示往年入圍獎項時，會寫一張得獎感言，希望可以站上舞台分享，「唯獨這次沒有準備」就得獎，「我真的沒辦法想像，這是在拍戲嗎？」

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楊謹華說，自己非常喜愛表演，雖然中間經歷過挫折、沒自信，但身邊還是有不少人鼓勵，她不忘謝謝老公，「他是非常好的另外一半，他包容我很多，給我很多空間，讓我無後顧之憂，因為他常說『只要看到我快樂，他就會快樂。』」

鄭元暢指出，自己是偶像劇出身，「我在偶像劇最美好的年代出道，讓海內外觀眾都認識我，也得到很多工作機會」，只是偶像劇也是無形枷鎖，他不管幾歲都離不開《惡作劇之吻》相關話題，好在他不介意，認為時間到了、年紀到了，自然會有改變，如今獲獎就是一個證明。

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