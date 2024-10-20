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娛樂 最新消息

（金鐘59紅毯）許瑋甯氣場第一 鄭元暢超霸氣

許瑋甯的裙襬除了立體黑色羽毛妝點，更巧妙運用金、銀兩色的亮片展現出栩栩如生律動感。（攝影新聞組攝）許瑋甯的裙襬除了立體黑色羽毛妝點，更巧妙運用金、銀兩色的亮片展現出栩栩如生律動感。（攝影新聞組攝）

〔記者白硯儂／台北報導〕一連兩日的金鐘獎頒獎典禮，第二晚戲劇類紅毯星光比起前一天爭豔競帥更加熱烈。以《不夠善良的我們》爭搶連莊戲后的許瑋甯一身黑色平口禮服登上紅毯，她這身造型出自杜拜婚紗品牌Sophie Couture的設計，分量感裙襬運用金、銀兩色的亮片與黑色羽毛細緻妝點，造型優雅別致又氣場十足，拿下昨晚紅毯最美。

Lulu的蝴蝶結魚尾禮服兼具個人風格與氣質。（攝影新聞組攝）Lulu的蝴蝶結魚尾禮服兼具個人風格與氣質。（攝影新聞組攝）

★Lulu優雅 蔡健雅獨特 
兩晚金鐘獎全勤出席的Lulu黃路梓茵，有別於前一晚紅毯上兩套迷你裙造型，換上來自澳洲設計師品牌Hisu Park的魚尾禮服，不只胸前大蝴蝶結戲劇效果滿分，裙襬上細緻刺繡更完美拉長身形線條，優雅登上紅毯第二美。

蔡健雅選擇星光紅毯上罕見的丹寧材質穿出獨特氣質。（攝影新聞組攝）蔡健雅選擇星光紅毯上罕見的丹寧材質穿出獨特氣質。（攝影新聞組攝）

第三名則由入圍原創歌曲獎的蔡健雅拿下，她雖同樣選擇魚尾剪裁線條，卻巧妙運用紅毯上少見的丹寧材質加入率性，不僅與個人氣質完美相稱，更為紅毯帶來意想不到的驚喜。

鄭元暢完美駕馭超闊肩剪裁線條，走在紅毯上十足霸氣。（攝影新聞組攝）鄭元暢完美駕馭超闊肩剪裁線條，走在紅毯上十足霸氣。（攝影新聞組攝）

與前一晚幾乎「一片黑」的選擇相比，昨晚踏上星光紅毯的男星們似乎更加大膽挑戰。拿下第一帥的鄭元暢直接穿上Balenciaga標誌性的超級寬肩外套與寬褲，搭配前衛感十足的太陽眼鏡與運動鞋，一出場宛如伸展台上的超模般霸氣。

劉俊謙將Tiffany & Co.胸針作為鈕釦，小巧思讓造型更加分。（攝影新聞組攝）劉俊謙將Tiffany & Co.胸針作為鈕釦，小巧思讓造型更加分。（攝影新聞組攝）

★劉俊謙帥氣 柯震東有個性

第二帥則獎落香港男星劉俊謙，他以白色CELINE HOMME西裝帥氣登上紅毯，並將Tiffany & Co.經典石上鳥鉑金黃鑽胸針當作領口的鈕釦佩戴，展現摩登感與個性兼具的帥氣。

柯震東選穿台灣設計師品牌，並運用動漫同款配件展現個人風格。（攝影新聞組攝）柯震東選穿台灣設計師品牌，並運用動漫同款配件展現個人風格。（攝影新聞組攝）

柯震東的造型混搭了NAMESAKE與tamen:兩個台灣設計師品牌的設計，豐富質感變化加上重點色彩點綴，以及來自《葬送的芙莉蓮》同款紅色吊墜耳環，絕對能以個人風格十足的造型拿下紅毯第三帥。

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