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《金鐘專訪》夏浦洋樂哄娃 1打7帶熊孩子

夏浦洋以《山裡來了熊孩子》入圍益智及實境節目主持人獎。（記者胡舜翔攝）夏浦洋以《山裡來了熊孩子》入圍益智及實境節目主持人獎。（記者胡舜翔攝）

記者林欣穎／專訪

男團「FEniX」成員夏浦洋以《原子少年》出道，擁有出色運動細胞的他曾參與過《全明星運動會4》，他這次以主持身分參與實境節目《山裡來了熊孩子》，與搭檔「Lulu」黃路梓茵、庹宗康、任容萱、粿粿等人入圍第59屆節目類金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，夏浦洋在節目裡成為小朋友們的絕佳玩伴，幾乎是替他們「把屎把尿」、沒有空檔可以休息，不過喜歡小孩的他表示：「會因為節目變得有想要早點生小孩，至少要兩個！」

夏浦洋（右）認為庹宗康是貼心溫暖的前輩。（東森綜合台提供）夏浦洋（右）認為庹宗康是貼心溫暖的前輩。（東森綜合台提供）

夏浦洋在節目中常需要「一打七」，照顧來夏令營的7位熊孩子們，常看到「洋洋哥哥」在節目中四處奔波的模樣，不只要煮飯、穿上恐龍裝陪玩，還要幫孩子洗澡，甚至是擦屁股，「我第一次幫4歲的小孩擦屁股，我原本要教他擦，他就說『不要好噁心』，我後來幫他擦了兩次之後，第三次就抓著他的手一起擦，他後來就學會了。」

平常就和姪女住在一起的夏浦洋，與小朋友們很快就玩成一片，就連錄影休息時間都在陪他們，與小朋友培養出深厚感情的他，提到最大的遺憾就是當時沒能出席《熊孩子》的畢業典禮，「跟演唱會撞期了，不過我真的也沒辦法（想像）跟小朋友告別，會受不了。」

聊起其他主持夥伴，夏浦洋透露他一開始最怕的是庹宗康，「當時覺得康哥有距離感、有點恐怖，後來發現他是個超級貼心溫暖的前輩，他沒有任何怨言，也很會觀察細節，可以馬上就發現我們的小情緒，像他看我很不知所措的時候，就會默默指點我。」他也提到Lulu是他心目中的學習榜樣，「口條很好反應又快、還能自嘲，能自嘲的主持人真的很厲害。」

在節目拍攝完畢後，主持群與小朋友們都仍有好交情，和家長們也有聊天群組，還曾在耶誕節玩交換禮物，夏浦洋說，金鐘獎想要找小朋友們一起走紅毯，「希望都能到齊，一個都不能少！」

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