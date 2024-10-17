Lulu綜藝戲劇拚雙金 紅內褲招幸運

許莉廷（左起）、Lulu、郭雪芙、楊銘威憑藉《此時此刻》拿到金鐘門票。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵已拿下2座綜藝金鐘主持人獎，今年雙料入圍綜藝、戲劇金鐘獎，她憑Netflix影集《此時此刻》單元劇《你的顏色》拿到新人獎門票，雖是金鐘常勝軍的她依舊會緊張，坦言為紅毯定裝時，內心浮現自我懷疑：「我也是女演員嗎？」後來為自己打氣，發豪語若得新人獎，要包下泳池，強迫林柏宏跟她重現泳池吻戲。

巫建和（左）參與金鐘老神在在，詹子萱初次入圍很緊張。（記者潘少棠攝）

她提到自己走綜藝金鐘紅毯像「走灶腳」，「在戲劇類，我是新人跟晚輩，抱持學習心，心態上也比較不一樣。」她已準備好2天截然不同的紅毯戰袍。至於幸運物？她說許富凱送她一條蕾絲紅內褲，她直呼：「很有用，是神聖的內褲，不可褻玩。」她收到的那一年，去典禮前有摸一下，立刻就拿獎。

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被問及勁敵，Lulu轉頭看同劇22歲新人許莉廷，Lulu認為許莉廷飾演年輕版的林心如，要銜接角色青澀與長大的模樣很困難，沒想到許莉廷回應：「因為年齡沒有離我太遠。」變相吐槽Lulu，Lulu也搞笑回嗆：「她的意思是很輕鬆就入圍啦。」讓全場哈哈大笑。

楊銘威和老婆方志友首度一起入圍金鐘獎，夫妻倆原本就計畫年底到冰島旅行，說好了若有人得獎，就要把獎金當旅費，他笑說：「如果得獎了就可以多待幾天，畢竟旅費也是蠻貴的。」

此外，詹子萱和巫建和以Netflix影集《愛愛內含光》分別入圍迷你劇新人獎和男配角獎，被問到紅毯戰袍，初次參與金鐘的詹子萱打算以典雅造型現身，老闆張鈞甯叮嚀她平常心，抱著認識朋友的心情去參加典禮。

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