陳麒文爭C位力拚帝翁 引發台韓導師保衛戰

陳麒文（左）、帝翁為C位一決勝負。（天空娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕男團選秀節目《SCOOL》「夢之隊」7人資格競爭賽再掀波瀾，上集獲選最佳MVP的陳麒文在第三集中引發「台韓導師保衛戰」，緊接著登場的第二個任務「主題曲C位爭奪賽」也因選手表現不佳，讓羅志祥等導師發火，節目話題不斷。

韓國導師們認為帝翁表現不錯。（天空娛樂提供）

《SCOOL》最新一集中，原本呼聲最高的陳麒文意外落馬，鄭元昕以黑馬之姿竄出成為第一名；「主題曲C位爭奪賽」中，陳麒文又被同組的帝翁威脅到C位寶座，最後在羅志祥、婁峻碩「力保」下，決定讓陳麒文、帝翁在正式拍攝MV時來個君子之爭，戰火延續延續到下一集。

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本集也意外出現「天使導師」，身為MC（主持人）的利特因為銀赫有工作在身，「下海」客串導師，要學員們注意聲音情感表現，身兼主持人的他也宣布第三階段的任務為「重新詮釋轟動KPOP歷史的各世代舞台」，屆時選手們又將打散分組，為「夢之隊」7人資格賽繼續拚搏。

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