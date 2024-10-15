KID決定結紮斷生路 坤達頂客生活很幸福

KID（右起）盼本週五能在節目類金鐘獎典禮上合體吳宗憲、坤達，奪下觀眾票選「最具人氣獎節目獎」。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕KID與吳宗憲、坤達昨出席《綜藝玩很大》10週年記者會，剛升格二寶爸的他表示與老婆已有共識不再生第三胎，自己會找時間去結紮，「我們已經投降了，她這胎一樣是剖腹產，懷孕過程和開刀都比第一胎辛苦，還要背著止痛的機器。」

女兒出生後，KID坦言對兒子木木的熱情確實減少一些，「女兒生出來就是不一樣，哭聲都是天籟，會想一直欣賞她的五官、皮膚。」但兒子的成熟穩重也讓他相當放心，稱讚木木是天使寶寶，平時幾乎不會哭鬧，「現在可以自己睡覺、戒奶嘴，跟他講道理都懂，甚至還有點潔癖，會主動擦桌子、拖地。」

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坤達很滿意夫妻倆現在的頂客生活，看到KID每天只能睡幾小時，笑說自己能多睡一點真的很幸福。Energy復出「16蹲」再度走紅，坤達說現在走到哪都要「蹲」，他很期待在金鐘典禮上跟Avantgardey共同演出。

儘管今年《綜藝玩很大》金鐘入圍摃龜，KID透露本週五他會為了觀眾票選「最具人氣獎節目獎」特別出席典禮，盼3人屆時能合體領取這個獎項。

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