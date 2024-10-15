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娛樂 最新消息

謝哲青曾以世界為家 閱讀重新思考生活意義

謝哲青遊歷各國後，終於找到與家的連結。（記者胡舜翔攝）謝哲青遊歷各國後，終於找到與家的連結。（記者胡舜翔攝）

記者傅茗渝／專訪

《青春愛讀書》走讀作家對土地的連結，謝哲青遊歷各國後心有所感，他在紐約、東京、巴布亞紐幾內亞、茅利塔尼亞，乃至聖多美普林西比，都被提問：「你是誰？你從哪裡來？」這些問句醍醐灌頂，讓他思究家鄉何在。

「我在花蓮長大，後來搬到高雄，住的地方有客家庄、部落等多元文化，但為什麼我對家鄉這麼疏遠？」謝哲青對自己的提問，讓他決定回到台灣，深究這片土地。他的作品不太放大台灣輪廓，而是聚焦人與家鄉的故事，2021年母親過世後，他感受「家」是一條斷不開的繫繩，痛心提筆：「我曾經以為世界是我的家，最後我才知道，家是我的全世界。」

謝哲青說文學改變了人的視角，但很少真正被意識，三毛在《橄欖樹》寫下「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方」，她浪跡天涯後，帶回來的正是夢想，謝哲青深刻體悟說：「三毛告訴我們不必追求偉大的事物，不必光宗耀祖，我們可以為了清流小溪、為了寬闊草原、為了夢中的橄欖樹去生活。那個年代，沒有人敢這麼想，閱讀讓我們重新思考生活的意義。」

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