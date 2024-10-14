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娛樂 最新消息

蕭敬騰放閃愛妻8輩子 老爸催生

蕭敬騰（右）與經紀人老婆Summer補辦婚禮，受訪甜蜜放閃。（記者潘少棠攝）蕭敬騰（右）與經紀人老婆Summer補辦婚禮，受訪甜蜜放閃。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰昨晚與經紀人老婆Summer在台北補辦浪漫婚宴，共邀請600位親友見證幸福，老蕭在交換誓詞時就哭了，深情放閃：「下輩子愛妳，下下輩子愛妳，我們的約定是8個輩子！」沒想到老蕭爸爸在致詞時轉頭「催生」，「你老爸也老了，你們要添丁，要有這個希望。」

Summer手上高達13.33克拉的求婚戒超閃耀，價錢超過台幣千萬，老蕭放閃補充，克拉數代表「一生愛妳除不盡」，而婚禮後兩人也安排了旅行，將與好友一起出國度假。

Summer在交換誓詞時談到：「我常常在想，我上輩子到底做了什麼好事，可以有這麼幸福的人生，我相信我上輩子一定是個好人。」提到與老蕭14歲的年齡差，Summer笑說：「雖然我比較早到這個世界，早到了有點多，可是身邊的人都知道你比我成熟很多。」感謝老蕭的正能量與自律，讓她可以學習。

輪到老蕭時，感性的他早哭到淚流滿面，最後哭喊：「林有慧是我老婆，林有慧我愛妳。」張小燕擔任婚禮的證婚人，致詞時忍不住笑虧：「你是個會哭的男人，拜託不要讓Summer哭就好，你要哭就自己哭。」

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