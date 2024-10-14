王心凌撒糖甜滋滋 吳青峰索吻搏版面

王心凌（右）邀吳青峰當嘉賓，笑料不斷。

（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「甜蜜天后」王心凌昨晚順利完成小巨蛋第二場「王心凌SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」，好友金曲歌王吳青峰當嘉賓笑料不斷，為了對抗蕭敬騰和老婆Summer的婚禮，幫王心凌搏版面，吳青峰甚至在台上和王心凌「喇舌」。

王心凌搭上全新「Sugar Land夢幻棒棒糖飄浮島」遨遊小巨蛋，近距離貼近歌迷。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

王心凌演唱會甜度超高，驚喜不斷，演出中場搭上全新「Sugar Land夢幻棒棒糖飄浮島」遨遊小巨蛋，貼近每一區的歌迷，獻唱《愛的天靈靈》等組曲，歌迷樂翻。

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王心凌（中）演唱會甜度超高。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

另外吳青峰上台和王心凌合唱《灰姑娘的眼淚》，還帶來一隻玻璃鞋，把她逗笑了，吳青峰還大玩「借位親吻」，笑說要和王心凌「喇舌」，搞笑說：「台上初吻就給我了。」

王心凌說要和吳青峰合唱他的歌曲《海妖沙龍》，她很喜歡這首歌，吳青峰自虧說：「台下一片沉寂，沒人聽過。」但兩人唱完台下掌聲熱烈，吳青峰又開玩笑說：「妳的歌迷真的是Cyndi（心地）善良。」另外王心凌送給吳青峰印有兩人合照的馬克杯，杯底印有「續杯」，希望吳青峰能趕快再幫她寫歌。

昨晚蘇打綠等多位藝人到場欣賞，前晚明道更在VIP席拿起麥克風和王心凌一起合唱過去兩人主演的《天國的嫁衣》主題曲《花的嫁紗》，粉絲大呼：「太經典了！」另外王心凌知道A-Lin也在台下，特別清唱《有一種悲傷》，A-Lin也豎起大姆指讚美她唱得真好，王心凌唱到欲罷不能，最後超時3分鐘，將被罰款10萬元，主辦單位寬宏藝術大氣直說：「值得！」

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