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娛樂 最新消息

（影音）梁文音深V性感開場 情歌唱到哽咽

梁文音以紫色深V開場，性感展現健身成果。（環球音樂提供）梁文音以紫色深V開場，性感展現健身成果。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道16年的梁文音昨晚在台北國際會議中心舉辦「為什麼聽情歌」演唱會，開場她身穿紫色紡紗長裙，深V露出「胸肌線」，展現健身有成的好身材，「星光二班」的戰友包括曾沛慈、魏如昀、黃美珍與林佩瑤都現身支持。

梁文音挑戰唱跳，與原民嬌娃舞團帶來精彩表演。（環球音樂提供）梁文音挑戰唱跳，與原民嬌娃舞團帶來精彩表演。（環球音樂提供）

梁文音開場選唱《寂寞之光》、《最幸福的事》，她表示：「我感謝情歌讓我們相遇，也謝謝情歌，讓我可以愈唱愈大的舞台，今天我非常期待。」她要歌迷想唱就唱不要害羞，當唱到《哭過就好了》，憶起過往種種，忍不住在台上哽咽。

為了備戰演唱會，本來就熱愛健身的梁文音展現非凡毅力，近來少吃碳水化合物搭配有氧運動，1個半月內體脂肪就從26掉到19。

特別的是，梁文音準備了「部落情歌大賽」橋段，透過串場影片重現小時候「情歌」與父母的關係，包括爸爸帶著她去部落唱投幣式卡拉OK的難忘場景。

原民嬌娃舞團接著在快歌橋段登場，與演唱會嘉賓Ponay以《熱線你和我》PK梁文音的《漂亮一下》，梁文音也率領舞群扭腰擺臀大跳Disco，復刻過去電視歌唱節目上群舞的演出，氣氛嗨翻。

梁文音更與Ponay對唱經典夯曲《無言的結局》，兩人時而貼身勾腿性感合舞，時而欲擒故縱地你追我跑，浮誇又充滿張力的舞台效果，逗笑全場。

梁文音剛發行全新專輯《情歌比情人還懂》，演唱會後更「加班」舉辦會後簽名會，寵粉的她說：「我要簽到熄燈被趕出去為止。」

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