邵雨薇多方嘗試 尋找命定角色

邵雨薇認為2024年是「學習的一年」。（Bella儂儂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳慷仁近期簽約中國經紀公司，因與過往言行、立場問題，引起網友不滿，還有人翻出女友邵雨薇也曾代言中資手遊，狂酸「夫妻同心不意外」。邵雨薇近來為雜誌拍攝封面，談及職涯規劃，她認為2024年是「學習的一年」，期許成為更出色的演員。

邵雨薇近期除了赴日遊學，也嘗試許多新事物，像是挑戰新的作品類型、擔任電影劇本徵選評審，她說：「我把心重新歸零、開始學習，從別人身上吸收了不少珍貴的經驗，也希望會有驗收的時候。」像是學習日文之後，會希望有更多運用的機會，甚至之後可以學習更多語言，成為自己的表演特色。

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邵雨薇從《極品絕配》、《愛的 3.14159》等熱播偶像劇，到近期懸疑驚悚的《惡女》、商戰時代劇《商魂》、極短恐怖影集《都市懼集》等的表玩，都讓人為之一亮，擺脫以往的既定印象，這是她出道以來，一直都很想做的，「無論是不同的時代、職業、背景，演員都是貪心的，會希望有更多的嘗試，並從過程中找到自己的命定角色。」

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