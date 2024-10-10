周興哲戰略聯盟台灣華納音樂 影歌雙喜力拓國際新版圖

周興哲企圖將音樂更國際化，年底計畫推出新專輯。（星空飛騰提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年是周興哲出道10週年，近期喜事不斷，前陣子才分享美女老婆趙岱新懷第二胎兒子，現在又宣布將與台灣華納音樂戰略聯盟，共同為邁向國際新版圖打拚。

周興哲「Odyssey旅程世界巡迴演唱會」將在巴黎、倫敦演出。（星空飛騰提供）

不僅如此，周興哲參演的電影新片《危機航線》也將上映，年底還會推出10週年新專輯，一連串的好消息，都讓粉絲驚喜又期待。

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周興哲所屬的星空飛騰國際娛樂董事長羅維君表示，跟華納合作是經過雙方多次的來回接觸而決定，因華納音樂台灣董事總經理楊國修領導的華納音樂團隊重視新媒體的呈現，年輕、創意又有勇於嘗試的衝勁，「這點恰與我們星空飛騰團隊不謀而合。」

羅維君也提到，華納音樂對於周興哲新專輯的規劃也展現衝出國際的藍圖，選擇華納音樂做為戰略夥伴，希望將周興哲的音樂事業帶往更遠大的未來。另外羅維君也感謝周興哲前東家索尼音樂的總經理符國文，謝謝他給予周興哲的所有支持。

周興哲為劉德華主演的電影《危機航線》所做的片尾曲《明天我在你身邊》受到歌迷喜愛，他也在片中扮演見義勇為的空少。

目前周興哲「Odyssey旅程世界巡迴演唱會」已在全球累積近50場，場次還排到明年，周興哲10月底將帶著這套巡演繼續飛向歐洲巴黎、倫敦演出，並返場澳洲雪梨、墨爾本開唱。

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