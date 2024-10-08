晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林柏宏進軍韓國 合作影帝金明民 接演名導朴勳政新片 相約宋芸樺明年以入圍者身分重返釜山

林柏宏正式宣布進軍韓國影壇。（翻攝自IG）林柏宏正式宣布進軍韓國影壇。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕林柏宏和許光漢拍攝台片《關於我和鬼變成家人的那件事》紅遍全亞洲，前晚林柏宏和宋芸樺登上2024「亞洲內容暨全球OTT大獎」擔任頒獎人，昨接連報喜訊，確認加入韓國名導朴勳政的新片《悲傷熱帶》（暫譯），正式進軍韓國影壇！

林柏宏（左）和宋芸樺前晚擔任亞洲內容暨全球OTT大獎頒獎人。（台北電影節提供）林柏宏（左）和宋芸樺前晚擔任亞洲內容暨全球OTT大獎頒獎人。（台北電影節提供）

頒獎典禮上，林柏宏和宋芸樺以英文致詞頒獎，2人相約明年一起以入圍者身分重返釜山；林柏宏表示，此次很榮幸以台北電影節「非常演員」身分來到釜山影展，第一次全程用英語頒獎很新鮮，覺得很魔幻，對他是種激勵。

由韓國影帝金明民挑梁演出新片《悲傷熱帶》，上個月已在泰國開拍。（friDay影音提供）由韓國影帝金明民挑梁演出新片《悲傷熱帶》，上個月已在泰國開拍。（friDay影音提供）

林柏宏韓片處女作《悲傷熱帶》劇情講述在熱帶雨林中的殺手組織，彼此互相猜疑、血腥復仇的故事，他飾演5名組織成員之一，其餘卡司還有韓國影帝金明民及朴海秀、李新英等人；林柏宏在《鬼家人》於韓國上映後，表達過想演出韓國電影的強烈欲望，不到一年就美夢成真。

導演朴勳政在韓國有「黑色電影教父」美名，知名作品包括《魔女首部曲：誕生》捧紅金多美，也曾和金宣虎合作電影《貴公子》，新片《悲傷熱帶》也走暗黑風，該片已於9月在泰國開拍，明年韓國上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中