林柏宏進軍韓國 合作影帝金明民 接演名導朴勳政新片 相約宋芸樺明年以入圍者身分重返釜山

林柏宏正式宣布進軍韓國影壇。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕林柏宏和許光漢拍攝台片《關於我和鬼變成家人的那件事》紅遍全亞洲，前晚林柏宏和宋芸樺登上2024「亞洲內容暨全球OTT大獎」擔任頒獎人，昨接連報喜訊，確認加入韓國名導朴勳政的新片《悲傷熱帶》（暫譯），正式進軍韓國影壇！

林柏宏（左）和宋芸樺前晚擔任亞洲內容暨全球OTT大獎頒獎人。（台北電影節提供）

頒獎典禮上，林柏宏和宋芸樺以英文致詞頒獎，2人相約明年一起以入圍者身分重返釜山；林柏宏表示，此次很榮幸以台北電影節「非常演員」身分來到釜山影展，第一次全程用英語頒獎很新鮮，覺得很魔幻，對他是種激勵。

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由韓國影帝金明民挑梁演出新片《悲傷熱帶》，上個月已在泰國開拍。（friDay影音提供）

林柏宏韓片處女作《悲傷熱帶》劇情講述在熱帶雨林中的殺手組織，彼此互相猜疑、血腥復仇的故事，他飾演5名組織成員之一，其餘卡司還有韓國影帝金明民及朴海秀、李新英等人；林柏宏在《鬼家人》於韓國上映後，表達過想演出韓國電影的強烈欲望，不到一年就美夢成真。

導演朴勳政在韓國有「黑色電影教父」美名，知名作品包括《魔女首部曲：誕生》捧紅金多美，也曾和金宣虎合作電影《貴公子》，新片《悲傷熱帶》也走暗黑風，該片已於9月在泰國開拍，明年韓國上映。

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