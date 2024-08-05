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娛樂 最新消息

洪榮宏再登藍寶石 胡瓜亂入反串媽

洪榮宏（右）唱到《媽媽是歌星》時，胡瓜突然亂入獻花。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」一連兩天在高流熱唱，「金曲歌王」洪榮宏二度登藍寶石獻唱，主持人胡瓜「亂入」反串「媽媽」；李翊君則化身「行走翻唱機」，挑戰台語、國語老歌經典，還在胡瓜力拱下穿著高跟鞋跟主持群大跳E16蹲，配合度超高。

李翊君（中）挑戰台語、國語老歌經典，還跟主持群大跳E16蹲。（高雄流行音樂中心提供）

率先出場的林俊逸，帶來劉文正經典歌曲《太陽一樣》，擅長模仿費玉清的他火力全開，還加碼模仿陳小雲及比莉兩位天后，傳神模仿技讓全場笑翻，一旁同樣擅長模仿的邵大倫不甘示弱上台PK。

林俊逸傳神模仿讓全場笑翻。（高雄流行音樂中心提供）

台語歌壇「雙生雙旦」曹雅雯、蔡佳麟、李子森、杜忻恬則共組「藍寶石美聲4人幫」輪番獻唱，雖是認識多年的好友，但各自拿出看家本領大秀唱功，有趣的是，曹雅雯、蔡佳麟、杜忻恬及主持人賴慧如皆是《明日之星》戰友，一字排開彷彿開同樂會，氣氛嗨翻。

洪榮宏挑了過去比較少唱的歌曲，包括《我是男子漢》、《見面三分情》、《愛的小路》等，唱到《媽媽是歌星》時，胡瓜突然亂入獻花，自稱是洪榮宏「媽媽」的他開玩笑說：「媽媽最近練身體練得很好，變得很壯，要去參加奧運比賽了！」除提出要求合唱《挽仙桃》，更熊抱洪榮宏，台下歌迷笑成一團。

演唱會尾聲，觀眾隨著李翊君的歌聲走進時光隧道，她以超經典的《苦海女神龍》氣勢出場，並選唱了台語、國語老歌金曲組曲，台下安可聲連連，李翊君又唱了一段自己在抖音上重新爆紅的《諾言》，並跟主持群大跳E16蹲，讓歌迷意猶未盡。

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