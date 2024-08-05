TANAKA快閃西門町 招牌手勢逗樂粉絲

阿滴（後排左起）、EKO、TANAKA、七分編昨晚一起穿上執事服，在西門町大跳《晚安大小姐》。

（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國爆紅團體「ASMRZ」的成員TANAKA昨天晚間在西門町驚喜快閃，吸引破百人圍觀，與YouTuber阿滴、EKO及七分編一起大跳夯曲《晚安大小姐》，更搞笑以「拳擊舉手」的方式宣布跳最好的是七分編，「因為她是大小姐！」

炎炎夏日，TANAKA昨天穿上招牌執事服現身，立刻吸引大批民眾搶看其風采，他比出招牌手勢「呀勒呀勒」，笑翻眾人。

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TANAKA希望能到台北101前表演《晚安大小姐》。（記者王文麟攝）

這是他首次來台，大讚麻辣火鍋很好吃，希望能到台北101前跳《晚安大小姐》挑戰；不僅如此，前天他還驚喜出現在台北大巨蛋演出，表示本來心情很緊張，但隨著全場3萬人為他歡呼，緊張感都煙消雲散。

此次TANAKA與阿滴、EKO及七分編一起表演，EKO跳到汗流浹背，連妝都快要花了，笑說自己練習了1個月，昨天表演開頭就出槌，給自己打50分。被問到會想要服侍什麼樣的大小姐，EKO求生慾滿滿立刻回答：「我老婆！」

TANAKA也妙語如珠，表示目前對「台灣大小姐」們還不夠了解，以後會給予她們相對應的服務。

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