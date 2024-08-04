（新片搶鮮看）反轉高手巧設《圈套》 演唱會誘捕屠夫鬥智鬥力

喬許哈奈特（左）飾演的殺人犯在《圈套》帶著女兒參加演唱會，意外發現演唱會是為了抓他的陷阱。（華納兄弟提供）

記者許世穎／專題報導

「如果《沉默的羔羊》發生在泰勒絲的演唱會上怎麼辦？」這是導演M.奈沙馬蘭在訪談時提出的假設性問題，同時也是本檔上映新片《圈套》的主要概念。不過對於演唱會變成陷阱，相信許多人應該都記憶猶新，畢竟在華人世界也有個「逃犯剋星」張學友，他的演唱會就曾有超過80名通緝犯「自投羅網」。

《圈套》當然跟張學友無關，靈感來自發生於1985年名為「旗艦行動」的誘捕行動，當時負責抓捕聯邦逃犯的美國法警（U.S.Marshals），提供NFL（國家美式足球聯盟）的門票來引誘和抓捕逃犯，還真的順利逮到傻傻來看比賽的犯人們。

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導演M.奈沙馬蘭的大女兒瑟莉卡沙馬蘭在《圈套》飾演渡鴉夫人，大展歌喉。（華納兄弟提供）

★3萬粉絲300名警察 1個連環殺手

電影描述喬許哈奈特飾演的爸爸陪同青少年女兒參加歌手渡鴉夫人的演唱會，現場擠滿3萬名粉絲，但他很快發現這場演唱會是FBI為了抓連環殺手「屠夫」而設下的天羅地網，還調派300個荷槍實彈的警察包圍演唱會。而直接不藏了的是這個爸爸就是屠夫，於是他和警方展開鬥智鬥力的逃脫計畫。

自從1999年以《靈異第六感》獲得成功後，導演M.奈沙馬蘭接連以《驚心動魄》、《靈異象限》、《分裂》等片在驚悚題材上創新，這次再度自編自導《圈套》，也全新詮釋了該類型電影，將身歷其境的演唱會轉為懸疑、緊張的驚悚體驗，並以連環殺手的視角講述故事，雖然預告看起來已經透露「屠夫」真實身分，但熟悉導演的影迷都知道，絕對不會就這麼簡單。

喬許哈奈特在《圈套》演技大受好評。（華納兄弟提供）

經常在電影結尾上演逆轉戲碼的M.奈沙馬蘭透露也在新作「反轉再反轉」，更說片中的真實轉折可能會讓人印象深刻及震驚。而先前電影在美國曝光的首波評價可看出，許久沒有在商業大作擔任男主角的喬許演技大獲好評，儘管該角色未必是好人，但觀眾在過程中卻會關心他「要如何逃脫？」、「下一步計畫會是什麼？」甚至期待「電影最後會有什麼轉折？」

★奈沙馬蘭驚悚藏父愛 「才女」瑟莉卡聲援

但與其說結尾，此次《圈套》最讓人感到興奮的還是過程，尤其大多數人都有看過演唱會的經驗，更會對導演在演唱會現場、演出、轉場的刻劃有極深的帶入感。而且飾演巨星「渡鴉夫人」正是導演的大女兒瑟莉卡沙馬蘭，她大展歌喉，並為電影寫了14首歌，跟爸爸一樣才華橫溢。

導演M.奈沙馬蘭（右）虎父無犬女，長女瑟莉卡沙馬蘭除了演出「渡鴉夫人」，還為電影創作14首歌曲。（路透）

片中喬許的父女互動，同時呼應導演與女兒現實生活中的良好關係，但在這樣一個貓捉老鼠式的驚悚片中展現父愛，也算是導演個人有趣的表現方式（包括讓自己的女兒演出關鍵的大明星）。到底「屠夫」是自投羅網，還是另有原因，只能等觀眾親自進戲院一探究竟。

此外，本檔新片同時推薦由湯姆哈迪、奧斯汀巴特勒、茱蒂康默主演的《不羈騎士》，以及改編自《鏈鋸人》原作藤本樹的中篇神作《驀然回首》，還有可以洗滌心靈的紀錄片《我父英風》，類型多元，絕對可以滿足各類粉絲。

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