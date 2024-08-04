《猜猜我是誰解謎》陳芳語4歲隨父街頭演唱行善 夢想設公益團體

陳芳語相隔多年推出新專輯，內容探討永續、共存等主題。（華風數位提供）

記者陳慧玲／專訪

「Kimberley」陳芳語從小就有一雙圓圓的大眼睛，看起來聰明可愛，她喜歡聽惠妮休斯頓、艾美懷絲、布蘭妮的歌曲，這些都是她的偶像。

陳芳語模仿「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉更是讓人叫絕，她會學花蝴蝶的演唱技巧，大讚天后唱耶誕神曲的氣勢，帶給她很大靈感。

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陳芳語（左）音樂之路受到爸爸影響，童年就常和父親一起表演。（華風數位提供）

最近陳芳語推出新專輯《kiki》，探討永續、共存、動物權等主題。談到童年夢想，她說：「因為爸爸的關係，他喜歡唱歌，我4歲就和他去街頭演出，有路人會丟錢打賞，累積的錢我們就捐給慈善機構，爸爸帶我一起幫助別人，覺得很開心、溫暖。」

陳芳語也談到：「爸爸說我們很幸運，所以要分享給不幸運的人。」受到父親的影響，她從小就夢想創設公益團體，最終目標希望用自己的影響力去幫助人。

陳芳語小時候聰慧可愛。（華風數位提供）

★一天練舞8小時 跳進舞台劇獅子王

因為爸爸喜歡聽法蘭克辛納屈、鄧麗君、鳳飛飛的老歌，所以陳芳語小時候第一首喜歡唱的中文歌就是鳳飛飛版本的《夜來香》，她也會和爸媽去看歌劇，某次去參加舞台劇試鏡落選，回家哭慘了，媽媽鼓勵她：「妳這次失敗知道為什麼嗎？是告訴妳必須要更好。」陳芳語說：「我就努力練習，最後從3千多人選出8個小朋友參加演出《獅子王》，我一直練舞蹈，很嚴格的一天跳8小時。」

陳芳語（前排左）幸運徵選上《獅子王》演出，相當開心。（華風數位提供）

★看偶像劇愛上賀軍翔 開心《惡魔在身邊》唱「愛你」

以前住在澳洲，陳芳語和母親參加一場聚會，表妹在看《流星花園》，「我發現亞洲男生超帥的！」她開始對台灣偶像劇有興趣，「我去DVD店找了很多戲劇，愛上了《惡魔在身邊》，愛上賀軍翔，他的每個劇我都看，很愛他。」陳芳語笑說：「我還立志某天一定要來台灣，讓他愛上我！」

後來陳芳語真的來台發展，安以軒表妹是她朋友，某次約她去KTV，少女時期的偶像賀軍翔也在場，還會唱她的《愛你》，讓陳芳語超開心。

陳芳語（前排右）在澳洲長大，和外國同學一起跳舞。（華風數位提供）

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