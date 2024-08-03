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娛樂 最新消息

鄭伊健極速直搗雄蛋 11月來台揪粉絲大合唱

鄭伊健宣布在高雄巨蛋開唱。（小金鹿娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港男神鄭伊健出道37年，終於要在台灣舉辦大型個唱，確定11月在高雄巨蛋登台，得知他的歌曲《極速》在台灣KTV大受歡迎，開心表示：「很感謝台灣的朋友直至現在還喜歡《極速》，屆時大家來演唱會一起大合唱吧。」

鄭伊健演出許多經典電影，所演唱的主題曲首首都是經典，舉凡KTV必唱的嗨歌《極速》，以及古惑仔系列的《友情歲月》、《甘心替代你》，還有動人情歌《一生愛你一個》，都讓粉絲非常喜愛。

鄭伊健如願來台開唱，解鎖高雄巨蛋笑說是「命中注定」，他表示：「我會盡力做好這個演唱會， 大家應該很久沒有聽廣東歌吧。」

提及對高雄的印象，鄭伊健透露：「曾到高雄做過唱片宣傳、電影宣傳及跨年活動，每次時間都很短暫，希望這次趁著開唱，能有時間到高雄拜訪一些藝文建築。」

在香港開過多次巡迴演唱會的鄭伊健，在台灣歌迷的敲碗下終於來台灣開唱，心情難掩興奮，熱愛美食的他說：「我知道高雄靠近海港，有很多新鮮的海鮮，想趁這個機會去品嘗。」也想多吃台灣小吃。

「HERE & NOW 鄭伊健演唱會」2024 高雄站11月23日在高雄巨蛋登場，門票8月8日在KKTIX、FAMIPORT開賣。

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