朱豪明開股東大會揪台粉投資 泫雅創韓星紀錄今登大巨蛋

朱豪受訪有問必答，此次來台希望能夠逛逛台北的大街小巷。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國男團SF9的成員朱豪將在明天下午2點、晚上6點於花漾展演空間開唱，他的活動名稱為「股東大會」，朱豪特別以中文向粉絲喊話投資︰「買進朱豪、成為富豪！」強調如果入股，「比起賺錢，我更能保障你們的幸福笑容。」

朱豪表示只要來台灣就一定要吃雞排，此次希望能夠到夜市逛一逛。他受訪時身穿透視背心，笑說上網發現台灣天氣很熱，特別穿了這身帥氣的服裝，更自稱是「SEXY GUY」，希望大家會喜歡。

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他透露自己很喜歡周杰倫，電影《功夫灌籃》已經看了超過20次，3年前也曾經翻唱過周杰倫的《爺爺泡的茶》，本來想在見面會準備這首歌給粉絲，不過他害羞的說︰「但是我歌詞背不起來。」隻身來台的他，坦言成員不在身邊有些孤單，但成員們都知道台灣演唱會的事，紛紛為他加油打氣。

泫雅宣布婚訊後首次來台，向鏡頭揮手打招呼。（記者朱沛雄攝）

韓國小野馬泫雅公開婚訊後首次來台，今天應中職中信兄弟邀請，成為首位登上台北大巨蛋演出的韓國歌手，備受矚目。昨天她抵達桃園國際機場，露出性感美腿，不停揮手向鏡頭打招呼。泫雅10月將與歌手龍俊亨舉行婚禮，由於近期身形較為圓潤，被懷疑是否懷孕有喜，對此她也透過經紀公司否認。

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