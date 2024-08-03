晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朱豪明開股東大會揪台粉投資 泫雅創韓星紀錄今登大巨蛋

朱豪受訪有問必答，此次來台希望能夠逛逛台北的大街小巷。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國男團SF9的成員朱豪將在明天下午2點、晚上6點於花漾展演空間開唱，他的活動名稱為「股東大會」，朱豪特別以中文向粉絲喊話投資︰「買進朱豪、成為富豪！」強調如果入股，「比起賺錢，我更能保障你們的幸福笑容。」

朱豪表示只要來台灣就一定要吃雞排，此次希望能夠到夜市逛一逛。他受訪時身穿透視背心，笑說上網發現台灣天氣很熱，特別穿了這身帥氣的服裝，更自稱是「SEXY GUY」，希望大家會喜歡。

他透露自己很喜歡周杰倫，電影《功夫灌籃》已經看了超過20次，3年前也曾經翻唱過周杰倫的《爺爺泡的茶》，本來想在見面會準備這首歌給粉絲，不過他害羞的說︰「但是我歌詞背不起來。」隻身來台的他，坦言成員不在身邊有些孤單，但成員們都知道台灣演唱會的事，紛紛為他加油打氣。

泫雅宣布婚訊後首次來台，向鏡頭揮手打招呼。（記者朱沛雄攝）

韓國小野馬泫雅公開婚訊後首次來台，今天應中職中信兄弟邀請，成為首位登上台北大巨蛋演出的韓國歌手，備受矚目。昨天她抵達桃園國際機場，露出性感美腿，不停揮手向鏡頭打招呼。泫雅10月將與歌手龍俊亨舉行婚禮，由於近期身形較為圓潤，被懷疑是否懷孕有喜，對此她也透過經紀公司否認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中