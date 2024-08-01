動力火車夢想唱上大巨蛋 尤秋興學跳三振舞被老婆虧

動力火車顏志琳（左）、尤秋興號召粉絲支持喜憨兒月餅，提醒自己要更嚴謹才能說服別人跟進做公益。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車近期忙巡演和新專輯《結伴》宣傳，但仍不忘號召歌迷一起獻愛心支持公益，昨尤秋興、顏志琳出席喜憨兒中秋月餅代言活動，向粉絲喊話：「喜歡動力火車就要買動力火車代言的月餅。」期望更多人幫助喜憨兒可以融入社會。

最近尤秋興夫婦邀請顏志琳夫婦一起去大巨蛋看棒球賽，原因竟是因為尤秋興要滿足老婆的「追星夢」，他透露，老婆傳影片給他看，內容是有「AI女神」封號的韓國啦啦隊成員李珠珢跳「三振舞」，直呼好可愛，他問老婆：「妳幹嘛喜歡一個女生？我是妳老公耶！」但後來他也學跳三振舞，老婆虧他：「我是錄給你看，沒有叫你學。」

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不少歌手都夢想登上大巨蛋開唱，尤秋興去過大巨蛋之後更刺激他朝這個夢想前進，他說：「以前去過東京巨蛋，也看過席琳狄翁或搖滾樂團在大型體育場演出，四面都是主舞台，好刺激喔！」

尤其動力火車唱紅經典歌曲《忠孝東路走九遍》，登上位在忠孝東路上的大巨蛋似乎更順理成章，尤秋興笑說：「忠孝東路，我們自己家的耶！」

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