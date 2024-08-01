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娛樂 最新消息

幻藍小熊登韓綜 首映會旋風返台

幻藍小熊出席首映活動，也提前幫采甄（右三）慶生。（天空娛樂提供）

蛻變之路實境秀催淚 結尾妖精逗樂粉絲

〔記者陳慧玲／台北報導〕「GENBLUE」幻藍小熊為夢想在韓國苦熬半年多，首部韓綜實境秀《加一點，出道魔法配方》終於登場，前晚台韓同步播出第一集，團員也旋風返台出席首映會，不少團員看了節目都落淚。

幻藍小熊赴韓國當練習生，接受培訓拚9月出道，首部實境秀得到Super Junior利特、KARA許齡智、iKON宋允亨，還有金在煥等大咖偶像助陣相挺。首集節目還釋出團員前往韓國電視台SBS Medianet觀摩女團KISS OF LIFE上打歌舞台《THE SHOW》的畫面。

為了讓前輩留下好印象，幻藍小熊事先學了KISS OF LIFE新歌的舞蹈，還準備護手霜送給前輩當見面禮。談到見習收穫，采甄說前輩的「結尾妖精」做得很棒，就是製作單位在節目結尾常會抓取5秒的瞬間特寫偶像臉龐，展現出認真亮麗的表情。前晚實境秀首映會現場，幻藍小熊也首次挑戰「結尾妖精」，拿出看家本領擺出風騷表情，逗笑粉絲。

首映會有笑有淚，Nico說到影片中一段隊長XXIN訪問以及與Ayeon在公園談心的畫面最揪心，XXIN分享擔任隊長後自我調適，以及如何帶領整團妹妹們繼續拚出道的心境，讓她看完秒落淚。

昨天是采甄17歲生日，前晚團員和粉絲提前幫她慶生，感動切蛋糕並許願。記錄幻藍小熊蛻變之路的實境秀也預告，他們將於9月3日正式登上打歌舞台節目《THE SHOW》。

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