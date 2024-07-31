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娛樂 最新消息

射箭爭奪李沐 婁峻碩KO曹佑寧

婁峻碩（左）與曹佑寧比拚射箭幾乎命中靶心，讓《夏日的檸檬草》首映會現場熱鬧非凡。
（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《夏日的檸檬草》昨舉辦首映會，雙男主角曹佑寧、婁峻碩現場PK射箭，延續兩人在電影中未完的戰爭，只為爭奪李沐的芳心，只見曹佑寧不慎動作過猛，一不小心射歪出界，反倒是婁峻碩幾乎正中紅心，現場氣氛超嗨。

李沐在《夏日的檸檬草》和曹佑寧、婁峻碩有難解的初戀三角習題，雖然兩男戲裡戲外爭得你死我活，沒想到李沐的理想型選了片中「爸爸」樊光耀，大讚爸爸才是最好的男人代表。

樊光耀和林美秀暌違10多年再演夫妻，兩人相知相惜，懷念能「當夫妻的時光」，倒是在《周處除三害》演出恐怖邪教人士的曾珮瑜在《夏》片扮黑臉演虎媽，自嘲是另一種恐怖的化身。

曹佑寧（左起）、李沐、婁峻碩在電影《夏日的檸檬草》有難解的初戀三角習題。（記者王文麟攝）

《夏日的檸檬草》去年在高雄拍攝，導演賴孟傑提到高雄很熱，多虧大家的活力滿滿，拍攝順利不辛苦，希望電影能幫大家形象加分，同時期盼電影能為觀眾帶來初戀酸甜的滋味。

由於曹佑寧、婁峻碩、李沐戲外各有「另一半」，被問是否各自的男女朋友都來看首映，3人低調表示都有支持，並當場承諾，電影上映後若票房破億，將會辦一場成果發表會回饋給觀眾。歌手艾薇昨受邀站台演唱片尾曲《輕輕想起你》，她當場清唱毫不費力，獲得現場熱烈掌聲。《夏日的檸檬草》8月2日全台上映。

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