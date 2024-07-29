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娛樂 最新消息

崔振赫《日與夜》定情吻鄭恩地 夏榮護姐驚喊︰不用替身嗎

崔振赫（左）、鄭恩地在《她的日與夜》確認彼此感情，兩人互動超甜。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《她的日與夜》口碑發燒，繼崔振赫、鄭恩地接吻定情後，兩人進入浪漫模式，互動超甜；不過鄭恩地所屬的女團Apink隊友夏榮曾打趣透露，聽到姐姐（鄭恩地）拍吻戲時，驚喊︰「不用替身嗎？」坦言難以接受熟人拍吻戲。

崔振赫（右）在戲中主動吻了鄭恩地。（翻攝自jtbc）

Apink成團13年，團員共度許多歡樂時光，但夏榮在韓綜《認識的哥哥》搞笑表示，看到金南珠演話劇《羅密歐與茱麗葉》和鄭恩地演韓劇《請回答1997》都有吻戲，直言受到很大衝擊，讓鄭恩地當場一頭霧水，搞笑回說非常不解。

夏榮打趣透露很難接受成員們拍吻戲。（翻攝自IG）

夏榮先前開直播和粉絲們互動，有網友分享鄭恩地在《她的日與夜》的吻戲預告，夏榮直接回說︰「這難道不需要替身嗎？」有人笑虧夏榮根本是「姐姐們的守護者」、「似乎害怕姐姐不小心深陷感情煩惱」。

此外，《她的日與夜》花絮中，可見崔振赫試戲時抓住鄭恩地的手不放，或是當鄭恩地在錄音時會雙手合十，崔振赫也在一旁逗趣戳她，還有一場兩人吻戲拍攝前，崔振赫貼心幫女方整理頭髮，貼心舉動讓粉絲直呼超暖。《她的日與夜》在Netflix上架。

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