《開箱汐止小豪宅》吳申梅打造星窩 下一步當媽

客廳有很大的開放式空間，吳申梅最愛在此放輕鬆。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪 記者潘少棠／攝影

吳申梅與香港老公Eric結婚1年多，婚後火速在台北及香港兩地置產，並順利在今年上半年交屋，她為了本報開箱位於汐止的新房，感動直說：「買房子就是求一個安定感，現在除了更努力賺錢還房貸，也希望明年能拚個寶寶啦。」

吳申梅開箱新家，最喜歡汐止的地標「星光橋」。（記者潘少棠攝）

行動派的吳申梅，去年在一個月內看了30多間房子，最後中意的新房，正好就是在老家附近，覺得是很神奇的緣分。

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吳申梅在汐止住了30多年，坦言新家離媽媽家近超級加分，這樣若回台灣工作時，可以有更多時間陪伴家人。

吳申梅透露，她位於汐止新家的實際坪數約30多坪（不含公設），成交價約台幣1700萬。

吳申梅在露台的植栽綠意盎然。（吳申梅提供）

老公霸氣出手 三房兩廳改成一房一廳

特別的是，吳申梅的老公Eric對設計很有想法，最終決定把本來三房兩廳的格局，改造成一房一廳，讓空間感變得更大，還親自畫了設計圖跟設計師討論。

如此一來，吳申梅的新家裝潢就變成了更大的工程，她受訪忍不住哀號：「找房子很順利，可是裝潢卻非常費時。」提到去年5月簽約買房，等了一年才順利搬完家。

吳申梅表示，客廳有很大的開放式空間，老公可以坐在中島辦公開會，她除了看電視，最愛從客廳的落地窗看出去的美景。

吳申梅添購水晶，放在家裡的財位。（記者潘少棠攝）

放眼翠綠山景 星光橋巨麥高歌

而吳申梅的住家樓層超過20樓，放眼望出去除了翠綠山景及高速公路的車水馬龍，還看得到汐止的地標「星光橋」，造型就像一隻巨型的麥克風，正符合她的歌唱事業。

吳申梅閒暇時喜歡來一杯咖啡。（記者潘少棠攝）

樂享飯店FU 勤勞維持生活質感

吳申梅與老公的工作都時常要四處飛，平常住慣飯店，透露臥房設計走的是簡約質感現代風，她笑說：「剛住的時候真的很有飯店的感覺，可是每天要維持真的是大工程，我跟Eric都有潔癖，每天回家就是先打掃家裡。」認為要維持像飯店一樣的生活質感真的好困難。

吳申梅很喜歡家裡的中島，老公也可以在此辦公。（吳申梅提供）

至於台北新家的裝潢費到底花了多少？吳申梅坦言，前前後後加總，大約花了台幣600多萬，包含設計師的費用以及裝潢、家電在內。

在按摩浴缸好好泡澡，是吳申梅老公的最愛。（吳申梅提供）



吳申梅是廠商心目中的帶貨王，她表示，「我挑到了很喜歡的沙發、冷氣、淨水機、保險箱等很好的產品。」因為廠商厚愛給折扣，讓她省了台幣60多萬。

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