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娛樂 最新消息

洪榮宏開唱被告白 張秀卿求十指緊扣

張秀卿（左）爆乳擔任嘉賓，順勢向前輩洪榮宏告白。（寶吉祥提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏昨、今兩天在TICC舉辦個唱，首場台語歌后張秀卿以爆乳戰袍踢館，驚喜擔任嘉賓，打趣：「感覺我也是主秀，穿那麼紅，太明顯了！」不忘向洪榮宏告白，「我超愛他、愛死他了，做夢都夢到我要嫁給他。」

林芯儀擔任開場嘉賓，也圓夢與偶像洪榮宏合唱。
（寶吉祥提供）

昨晚林芯儀擔任開場演出，選唱了張學友、張惠妹等天王天后的歌曲，隨後洪榮宏帥氣出場，率領舞者帶來《我是男子漢》、《相思雨》等經典歌曲，向恩師黃敏致敬，感性訴說：「黃敏老師是我的貴人，我18歲的時候帶我入行，把我包裝成青春偶像。」

洪榮宏昨舉辦個唱，特別選唱父親洪一峰的創作致敬。（寶吉祥提供）

洪榮宏也選唱父親洪一峰的創作，包括《淡水暮色》、《舊情綿綿》，向畢生致力於台灣歌謠文化傳承的父親致意，並與嘉賓林芯儀深情合唱《喘氣也悲傷》。

昨晚張秀卿以嘉賓之姿獻唱，先帶來《贏一口氣》炒熱氣氛，並準備了偶像鳳飛飛的模仿秀，台下觀眾反應熱烈。

張秀卿爆乳助陣，接著與洪榮宏合唱《歡喜再相逢》、《一生只愛你一人》，無奈歌王不願跟她牽手，讓她抱怨喊：「不用拍手，我不開心啦！我想跟你十指緊扣，你嫌棄我喔？」

隨後張秀卿自曝從小就深愛著前輩，「我跟我妹妹搶著要嫁給洪榮宏，還打架。」所以這次趁著彩排，特別帶妹妹來看偶像。沒想到洪榮宏卻回應：「妹妹長得很漂亮，妳以前也長得很水，現在怎麼變成這樣？」狠虧近來發福的張秀卿，逗笑台下觀眾。

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