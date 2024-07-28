Epik High酷潑水澆不熄台粉起立嗨舞熱情 Tablo當翻譯被屁股考倒

Mithra Jin（前排左）、Tablo以超強的饒舌功力征服千名歌迷，DJ Tukutz（後排）也嗨到不行。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓嘻哈團體Epik High昨在台大體育館演出，展現超強饒舌實力嗨翻全場，破千觀眾全都起立一起揮舞雙手，當然Epik High也沒忘了舉起水瓶朝台下潑水，仍澆不熄現場火熱氣氛。

Epik High由Tablo、Mithra Jin與DJ Tukutz組成，他們接連獻唱《PRETTY MUCH》、《ANTIHERO》、《FLY》等歌曲，還有師弟太陽的《眼鼻嘴》以及與台灣歌手J.Sheon合作的歌曲《1000 YEARS》，Tablo不時用中文大喊「尖叫聲」，台下粉絲也以高分貝回應。

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Tablo不愧是學霸，中文、英文都相當不錯，甚至告訴兩名隊友「我可以幫你們翻譯」，沒想到還真的翻譯得不差。Tablo幫DJ Tukutz把韓文翻譯成中文，「我真的愛這個地方，很多好吃的東西，有很多漂亮的人。」Mithra Jin的內容則是「好久不見，我是韓國最可愛的饒舌歌手，在團體裡面我是最可愛的人。」

只是Tablo也有被考倒的時候，表演到一半，他突然坦承：「我ass痛，出事了。」以韓文詢問台下粉絲「屁股的中文是什麼？」當場現學現賣，場面相當逗趣。

TIOT穿上特製台版制服，俏皮現身逗樂全場粉絲。（ON INN ASIA提供）

★特製台版制服上身 TIOT萌變高中生

新生代韓團TIOT昨則在三創CLAPPER STUDIO演出，不但穿著特製台版高中制服，還表演了夯團EXO、DAY6的歌曲，他們分享因為是第一次的台北演唱會所以有點緊張，但多虧了來看他們的LOTI（粉絲名）們，所以讓全員都感到很幸福，約定很快會再回來。

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