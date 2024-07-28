林襄喊話展自信 李多慧提醒表情管理

李多慧（左）和林襄以學姊兼評審之姿，鼓勵參賽女孩展現自信及活力。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕味全龍啦啦隊小龍女昨舉行決賽徵選，最後從百位女孩中挑選出16位練習生，將接受為期至少兩個月的相關課程及考核，9月與現役小龍女一起登上大巨蛋應援舞台。李多慧、林襄、小蛙、琪琪組成地表最強評審團，面對上百人決選陣容，以學姊之姿親授秘訣。

小龍女決賽徵選從百位女孩中，挑出16位晉級練習生。（記者王文麟攝）

以甜美笑容著稱的李多慧，提醒參賽者要展現活力及表情，林襄也信心喊話：「相信她們都能在喜歡的舞台上發光，加油！」並強調舞台上要避免怯場、展現自信，「一定要保持燦爛的笑容，我比較重視現場的渲染力。」看著女孩們舞力全開，前任隊長琪琪樂見她們在舞蹈上凸顯特色，從中脫穎而出，小蛙則點出若要勝出，台風、表情、舞蹈基礎缺一不可。

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此外，曾和樂天桃猿球員馬傑森傳戀情的林襄，日前在明星賽球場上拿麥克風大喊「臭馬傑森」引起轟動。昨天她還原真相，透露馬傑森之前曾在味全龍主場接殺地主隊的球，她一時投入才會怒喊對方名字，「我們就是好朋友，我是後援會會長。」強調兩人私下沒啥聯絡，維持朋友關係。

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